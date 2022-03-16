Шведский эксперт оценил сроки возвращения Большунова в международные гонки

Эксперт по России университета в шведском Лунде Клас-Йоран Карлссон ответил на вопрос, сможет ли звезда лыжного спорта Александр Большунов принимать участие в крупнейших мировых соревнованиях в своей карьере.

«Не в ближайшее время. Если будет большая (мировая) война, спорта не будет вообще. Но даже если говорить только о ситуации на Украине, а не об остальных, по моим оценкам, потребуются годы, чтобы всё нормализовалось, может быть, даже десятилетие», — приводит слова Карлссона Aftonbladet.

Напомним, 1 марта исполком Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял окончательное решение по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под её эгидой. Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), FIS официально отстранила представителей России и Беларуси от соревнований до окончания текущего сезона.