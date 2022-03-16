Кертту Нисканен завела собаку и опубликовала её фотографию

Финская лыжница Кертту Нисканен опубликовала фотографию своей новой собаки Марты в своём «инстаграме».

«Добро пожаловать домой, Марта», — написала Нисканен.

Фото: instagram.com/kerttuniskanen

«Какая симпатичная», — гласит большинство комментариев подписчиков Кертту.

Симпатичная — действительно подходящее описание собаки Марты, которая на фотографии, опубликованной Нисканен, свернулась калачиком рядом с розовой плюшевой игрушкой.

Кертту Нисканен — финская лыжница, бронзовый и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка Финляндии. Специализируется в гонках классическим стилем, преимущественно дистанционных. Старшая сестра трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена.