Кертту Нисканен завела собаку и опубликовала её фотографию

Финская лыжница Кертту Нисканен опубликовала фотографию своей новой собаки Марты в своём «инстаграме».
«Добро пожаловать домой, Марта», — написала Нисканен.
Фото: instagram.com/kerttuniskanen
«Какая симпатичная», — гласит большинство комментариев подписчиков Кертту.
Симпатичная — действительно подходящее описание собаки Марты, которая на фотографии, опубликованной Нисканен, свернулась калачиком рядом с розовой плюшевой игрушкой.
Кертту Нисканен — финская лыжница, бронзовый и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка Финляндии. Специализируется в гонках классическим стилем, преимущественно дистанционных. Старшая сестра трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена.
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