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Горнолыжница Шиффрин победила в даунхилле в Куршевеле. Годжа выиграла «Малый глобус»

Горнолыжница Шиффрин победила в даунхилле в Куршевеле. Годжа выиграла «Малый глобус»
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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в скоростном спуске в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Обладательницей «Малого хрустального глобуса» стала итальянка София Годжа, заняв первое место по итогам зачёта в скоростном спуске Кубка мира с 504 очками. Второй по итогам зачёта стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешская горнолыжница Эстер Ледецка (339).

Горные лыжи. Кубок мира
Куршевель, Франция
Женщины. Скоростной спуск
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.27,00.
2. Кристин Шайер (Австрия) +0,10.
2. Йоана Хелен (Швейцария) +0,10.
4. Мишель Гизин (Швейцария) +0,14.
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,16.
6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) +0,22.
7. Эстер Ледецка (Чехия) +0,28.
8. Ромейн Мирадоли (Франция) +0,38.

Общий зачёт
1. София Годжа (Италия) – 504.
2. Коринн Зутер (Швейцария) – 407.
3. Эстер Ледецка – 339.

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