Горнолыжница Шиффрин победила в даунхилле в Куршевеле. Годжа выиграла «Малый глобус»

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в скоростном спуске в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Обладательницей «Малого хрустального глобуса» стала итальянка София Годжа, заняв первое место по итогам зачёта в скоростном спуске Кубка мира с 504 очками. Второй по итогам зачёта стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешская горнолыжница Эстер Ледецка (339).



Горные лыжи. Кубок мира

Куршевель, Франция

Женщины. Скоростной спуск

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.27,00.

2. Кристин Шайер (Австрия) +0,10.

2. Йоана Хелен (Швейцария) +0,10.

4. Мишель Гизин (Швейцария) +0,14.

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,16.

6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) +0,22.

7. Эстер Ледецка (Чехия) +0,28.

8. Ромейн Мирадоли (Франция) +0,38.

Общий зачёт

1. София Годжа (Италия) – 504.

2. Коринн Зутер (Швейцария) – 407.

3. Эстер Ледецка – 339.