Горнолыжница Шиффрин победила в даунхилле в Куршевеле. Годжа выиграла «Малый глобус»

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в скоростном спуске в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.
Обладательницей «Малого хрустального глобуса» стала итальянка София Годжа, заняв первое место по итогам зачёта в скоростном спуске Кубка мира с 504 очками. Второй по итогам зачёта стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешская горнолыжница Эстер Ледецка (339).
Горные лыжи. Кубок мира
Куршевель, Франция
Женщины. Скоростной спуск
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.27,00.
2. Кристин Шайер (Австрия) +0,10.
2. Йоана Хелен (Швейцария) +0,10.
4. Мишель Гизин (Швейцария) +0,14.
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,16.
6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) +0,22.
7. Эстер Ледецка (Чехия) +0,28.
8. Ромейн Мирадоли (Франция) +0,38.
Общий зачёт
1. София Годжа (Италия) – 504.
2. Коринн Зутер (Швейцария) – 407.
3. Эстер Ледецка – 339.
- 16 марта 2022
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:09
-
19:34
-
16:32
-
16:20
-
15:54
-
15:43