Организаторы перепутали «Хрустальные глобусы» на награждении «летающих лыжниц»

Неприятный инцидент произошёл при вручении «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Sport.pl. Выигравшая трофей австрийка Марита Крамер на церемонии награждения получила схожий внешне, но другой кубок – за победу в Кубке наций.

Во время награждения на подиуме вместе с Крамер стояли две словенки Ника Крижнар и Урша Богатай. Крамер успела получить трофей и даже поцеловать его, когда по удивлённым взглядам соперниц поняла, что что-то не так. Дело в том, что на «Глобусе», который вручили Крамер, было крупно написано «Кубок наций», а именно этот трофей по итогам сезона-2021/2022 завоевали словенские «летающие лыжницы».

Организаторы так торопились исправить неловкость, что поменяли трофеи прямо под звуки гимна Австрии. К счастью, Крамер восприняла всё случившееся с юмором, рассмеялась и поцеловала уже свой трофей. А Крижнар и Богатай следом получили тот самый кубок наций.