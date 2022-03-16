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Расписание соревнований «Олимпийцы России», в которых примут участие Большунов и Непряева

Расписание соревнований «Олимпийцы России», в которых примут участие Большунов и Непряева
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С 17 по 20 марта в Кировской области (Кирово-Чепецк) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России».

В турнире среди прочих примут участие лыжники основной сборной России: Александр Большунов, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин.

17 марта.

11:00 мск. Спринт, классический стиль. Квалификация. Женщины, мужчины (1,7 км)
13:00 мск. Финальная часть.

18 марта.

11:00 мск. Коньковая разделка на 10 км. Женщины
12:30 мск. Коньковая разделка на 15 км. Мужчины.

20 марта.

10:30 мск. Гонка преследования классическим стилем (10 км). Женщины
12:00 мск. Гонка преследования классическим стилем (15 км). Мужчины.

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