Йохауг: было бы здорово стать тренером, могу представить себя в этой роли
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг, завершившая профессиональную карьеру, рассказала о планах стать тренером. Спортсменка призналась, что в будущем ей хотелось бы работать в этой сфере.
«Работать тренером было бы здорово! Я очень люблю лыжные гонки, знаю, что нужно делать, чтобы хорошо выступать. Наверное, прямо сейчас не лучшее время, чтобы стать тренером. Но я могу представить себя в этой роли в будущем.
Могу ли представить, что работаю в тренером в Швеции? Какого чёрта! Нет, конечно, вы что, сошли с ума (смеясь)? Если я буду работать тренером, то в Норвегии. Страна мне дала очень многое. Нужно делать что-то взамен тоже», — цитирует Йохауг Expressen.
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