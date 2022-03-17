Калла оценила перспективы Йохауг в качестве тренера

Шведская лыжница Шарлотт Калла поделилась мнением о планах норвежки Терезе Йохауг стать тренером. Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Йохауг заявила, что ей было бы интересно в будущем поработать тренером. При этом она подчеркнула, что прямо сейчас не планирует заниматься этой деятельностью.



«Она очень мотивирована. Команда, которая заполучит её в качестве тренера, получит не только огромный опыт, но и неиссякаемую энергию Йохауг», — цитирует Каллу Expressen.



Нынешний сезон стал для Йохауг последним в карьере. Спортсменка досрочно объявила, что завершит выступления после заключительной гонки сезона. При этом она продолжит участвовать в прочих соревнованиях, не входящих в программу Кубка мира.

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