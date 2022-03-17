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Непряева выиграла квалификацию спринта на соревнованиях «Олимпийцы России»

Непряева выиграла квалификацию спринта на соревнованиях «Олимпийцы России»
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Обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта соревнований «Олимпийцы России». Она преодолела дистанцию за 4 минуты 32 секунды.

Второй результат показала Ольга Царёва. Её отставание составило 7,47 секунды. Тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева.

В общей сложности участниками спринта должны были стать 17 спортсменок, но Ольга Жолудева не вышла на старт.

Напомним, что российских лыжниц отстранили от международных соревнований под эгидой FIS после начала военной спецоперации Москвы. После этого было принято решение о проведении внутренних стартов.

Лыжные гонки. «Олимпийцы России». Спринт. Квалификация, женщины

1. Наталья Непряева — 4.32,14
2. Ольга Царёва + 7,47
3. Анастасия Фалеева + 9,86.

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