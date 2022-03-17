Сергей Устюгов объявил, что не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов объявил, что пропустит чемпионат России. Турнир пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

Устюгова спросили, стоит ли ждать его на чемпионате России.

«Приветствую, всё отлично, дома с семьёй время провожу. Нет, я закатываюсь потихоньку в этом сезоне, на пик не планирую выходить», — ответил Сергей в чате телеграм-канала «На 25-м километре».

Фото: телеграм-канал «на 25-м километре»

«Как-то не по-спортивному, забрал золото ОИ и слился? Даже российского болельщика не порадовал», — спросил один из подписчиков.

«Не хочу никого обидеть, всегда радовал и ещё порадую. И даже в этом сезоне, думаю, зарубимся на марафонах с вами», — ответил лыжник.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».