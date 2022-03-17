Сергей Устюгов объявил, что не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов объявил, что пропустит чемпионат России. Турнир пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.
Устюгова спросили, стоит ли ждать его на чемпионате России.
«Приветствую, всё отлично, дома с семьёй время провожу. Нет, я закатываюсь потихоньку в этом сезоне, на пик не планирую выходить», — ответил Сергей в чате телеграм-канала «На 25-м километре».
Фото: телеграм-канал «на 25-м километре»
«Как-то не по-спортивному, забрал золото ОИ и слился? Даже российского болельщика не порадовал», — спросил один из подписчиков.
«Не хочу никого обидеть, всегда радовал и ещё порадую. И даже в этом сезоне, думаю, зарубимся на марафонах с вами», — ответил лыжник.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
12:14
-
11:28
-
11:17
-
10:35
-
10:22
- 16 марта 2022
-
22:15
-
20:50
-
20:41
-
20:07
-
19:35
-
19:05
-
18:39
-
17:42
-
17:25
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08