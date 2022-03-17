Непряева и Мацокина вышли в финал спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
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На Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке завершились полуфиналы в женском спринте. В финал пробились Наталья Непряева, Ольга Царёва, Анастасия Фалеева, Екатерина Смирнова, Алёна Баранова и Христина Мацокина.
Непряева выиграла свой полуфинальный забег, опередив Смирнову на 2,16 секунды. Лаки-лузерами из полуфинала в финал вышли Баранова и Мацокина.
Второй полуфинал выиграла Царёва. Она опередила Фалееву на 0,01 секунды.
Отметим, что в финал спринта не смогла выйти Алиса Жамбалова. В первом полуфинале она показала лишь четвёртый результат.
Напомним, что российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной специальной операции. В результате было решено провести внутренние соревнования.
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