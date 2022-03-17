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Терентьев прокомментировал второй результат в спринте, он уступил Ретивых 0,05 секунды

Терентьев прокомментировал второй результат в спринте, он уступил Ретивых 0,05 секунды
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Российский лыжник Александр Терентьев подвёл итоги выступления в спринте на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Терентьев показал второй результат, уступив Глебу Ретивых 0,05 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Большунов.

«Что произошло на финише? Проиграл, что произошло. Значит, слабее. Спринтерский круг очень длинный, а трасса тяжёлая. Одна из самых тяжёлых трасс в сезоне», — сказал Терентьев после гонки.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Финал
1. Глеб Ретивых — 3.58,18.
2. Александр Терентьев +0,05.
3. Александр Большунов +0,42.
4. Сергей Ардашев +7,82.
5. Савелий Коростелёв +9,09.
6. Андрей Кузнецов +10,98.

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