Терентьев прокомментировал второй результат в спринте, он уступил Ретивых 0,05 секунды

Российский лыжник Александр Терентьев подвёл итоги выступления в спринте на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Терентьев показал второй результат, уступив Глебу Ретивых 0,05 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Большунов.



«Что произошло на финише? Проиграл, что произошло. Значит, слабее. Спринтерский круг очень длинный, а трасса тяжёлая. Одна из самых тяжёлых трасс в сезоне», — сказал Терентьев после гонки.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Финал

1. Глеб Ретивых — 3.58,18.

2. Александр Терентьев +0,05.

3. Александр Большунов +0,42.

4. Сергей Ардашев +7,82.

5. Савелий Коростелёв +9,09.

6. Андрей Кузнецов +10,98.



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