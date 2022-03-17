Горнолыжница Микаэла Шиффрин в четвёртый раз выиграла Кубок мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира и стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Шиффрин заняла второе место в супергиганте в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле (Франция). Победительнице — норвежке Рагнхильд Мовинкель, американка уступила 0,05 секунды. Третье место заняла швейцарка Мишель Гизин (+0,13). Обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте супергиганта стала итальянка Федерика Бриньоне.

Двукратная олимпийская чемпионка Шиффрин в четвёртый раз выиграла «Большой хрустальный глобус». В общем зачёте Кубка мира американка набрала 1425 очков. У занимающей второе место словачки Петры Вльговой — 1189. За две гонки, оставшиеся до окончания сезона, это отставание ликвидировать невозможно.