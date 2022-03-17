Большунов: нормальных тренировок уже давно не было. Переезды, они отнимают силы

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в спринте классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке.
Напомним, Большунов показал третье время в финальном забеге. Его результат — 3.58,60.
«Нормальных тренировок уже давно не было. Переезды, они отнимают силы. Сейчас, в принципе, неплохо пробежал. Думаю, ещё пару дней покатаюсь и приду в себя после переезда. От соревнований и от того, к чему готовлюсь, я не устаю. Устаю только от того, когда срывается режим, это больше всего выбивает. Когда всё идёт по плану, тогда и настроение есть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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