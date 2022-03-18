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Стали известны участники коньковых разделок на турнире «Олимпийцы России»

Стали известны участники коньковых разделок на турнире «Олимпийцы России»
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Завтра, 18 марта, в Кирово-Чепецке Кировской области продолжатся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России».

В женской гонке коньковым стилем с раздельным стартом выступят победительница Кубка мира Наталья Непряева, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Анастасия Рыгалина, также будет интересно посмотреть на призёров недавнего чемпионата мира среди юниоров Елизавету Бекишеву и Евгению Крупицкую. Начало 10-километровой гонки в 11:30 мск.

В 13 часов на старт коньковой разделки на 15 км выйдут мужчины. Среди участников также один из героев чемпионата мира среди юниоров Савелий Коростелёв, олимпийские чемпионы Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, победитель состоявшегося сегодня спринта Глеб Ретивых.

Завершится турнир в воскресенье, 20 марта, классическими гонками преследования.

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