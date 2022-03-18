Стали известны участники коньковых разделок на турнире «Олимпийцы России»

Завтра, 18 марта, в Кирово-Чепецке Кировской области продолжатся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России».
В женской гонке коньковым стилем с раздельным стартом выступят победительница Кубка мира Наталья Непряева, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Анастасия Рыгалина, также будет интересно посмотреть на призёров недавнего чемпионата мира среди юниоров Елизавету Бекишеву и Евгению Крупицкую. Начало 10-километровой гонки в 11:30 мск.
В 13 часов на старт коньковой разделки на 15 км выйдут мужчины. Среди участников также один из героев чемпионата мира среди юниоров Савелий Коростелёв, олимпийские чемпионы Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, победитель состоявшегося сегодня спринта Глеб Ретивых.
Завершится турнир в воскресенье, 20 марта, классическими гонками преследования.
- 18 марта 2022
-
00:35
- 17 марта 2022
-
19:39
-
18:27
-
18:08
-
15:18
-
15:13
-
14:44
-
14:34
-
14:23
-
14:18
-
13:53
-
12:14
-
11:28
-
11:17
-
10:35
-
10:22
- 16 марта 2022
-
22:15
-
20:50
-
20:41
-
20:07
-
19:35
-
19:05
-
18:39
-
17:42
-
17:25
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36