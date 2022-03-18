Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможности отстранения Федерации лыжных гонок России со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Ранее FIS отстранила российских лыжников от участия в заключительных этапах Кубка мира в связи с ситуацией вокруг Украины. 17 марта Международный союз биатлонистов (IBU) начал процесс отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу.

«Есть ли опасение, что FIS может начать процесс отстранения Федерации лыжных гонок России? Вполне вероятно. Есть уже первые процедуры отстранения, причём они ведутся загодя вперёд. Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта. Не думаю, что это решения самих федераций, все федерации подневольны, и в FIS сидят люди, у них есть свои спонсоры и обязательства. Думаю, как ни прискорбно это звучит, это политический заказ, идёт это по всем фронтам», — приводит слова Бородавко ТАСС.