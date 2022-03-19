Большунов стал единственным из олимпийцев без буквы «Z» на груди на концерте в «Лужниках»

25-летний российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал единственным представителем олимпийцев, у кого на груди не было изображения буквы «Z», которая используется в качестве символа поддержки действий российских военных.

Российские спортсмены на митинг-концерте. Фото: AP.

Напомним, вчера, в пятницу, 18 марта, в спорткомплексе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России. В мероприятии приняли участие некоторые спортсмены. В частности, помимо Александра Большунова, были замечены такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Отметим, что одним из ведущих концерта был комментатор Дмитрий Губерниев. По данным ГУ МВД по Москве, на стадионе находились более 95 тыс. человек, а рядом с ним — ещё около 100 тыс.