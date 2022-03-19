Шведский Фалун выставил кандидатуру на проведение ЧМ-2027 по лыжным видам спорта

Фалун (Швеция) выставил кандидатуру на проведение чемпионата мира 2027 года по лыжным видам спорта.

Отметим, что послами Фалуна-2027 станут лыжница Шарлотт Калла и прыгунья с трамплина на лыжах Фрида Вестман. Последняя была первой шведской прыгуньей с трамплина на Олимпийских играх.

«Мы очень рады, что Шарлотт Калла и Фрида Вестман являются амбассадорами Фалуна-2027. Они обе — выдающиеся спортсменки, выдающиеся образцы для подражания», — сказала Сара Тигерстрём Монфельт, менеджер Фалуна-2027.

В мае Международная федерация лыжного спорта выскажет окончательное решение о месте проведения чемпионата мира в 2027 году.

Отметим, что в 2023 году первенство мира состоится в словенской Планице, в 2025-м — в Тронхейме (Норвегия).