Иверсен — об ОИ-2022: наделал много глупостей, почти детских ошибок

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине. Иверсен выступил на соревнованиях в китайской столице лишь в одной гонке — мужской эстафете, где в составе сборной выиграл серебряную медаль.

Отметим, что Иверсен по решению тренерского штаба пропустил 15-километровую разделку, в которой планировалось его участие.

«Это непопадание в заявку было внезапным для меня. Конечно, было тяжело. Пора научиться принимать то, о чём тебе говорят. Это относится ко всем, вне зависимости от обстоятельств. В команде это наиболее важно.

Радует, что в гонке выступили те, кто этого действительно заслуживал. Я, к счастью, не занял чьё-то место. Считаю верным решением то, что я не пробежал разделку.

На Олимпиаде было ужасно, и за свою форму я должен «сказать спасибо» только себе. Я не могу сидеть и говорить, что у меня плохой тренер или про плохую атмосферу в команде, так как это никак не совпадает с реальностью.

Я извлёк из этого определённые уроки и, скорее всего, могу сказать, что наделал много глупостей, почти детских ошибок», – приводит слова Иверсена TV2.