Норвежский лыжник: хочу увидеть Большунова на Кубке мире, чемпионате мира и Олимпиаде

Норвежский лыжник Даниэль Сток высказался об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований.
«Прежде всего должен сказать, что Большунов — один из моих любимых лыжников. Он очень сильный спортсмен, и всё, что я хочу, так это увидеть его на соревнованиях Кубка мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.
К сожалению, санкции со стороны ЕС, США настолько сильны, что затрагивают обычный российский народ, и всё же они недостаточно сильны, чтобы прекратить события на Украине.
Дело не в решении FIS, а в его заключении. Все санкции, отстранения направлены на то, чтобы остановить то, что происходит на территории Украины. Весь мир хочет это прекратить, и, к сожалению, от этого страдают обычные люди, спортсмены, такие как Большунов», — приводит слова Стока Metaratings.
Ранее FIS отстранила российских лыжников от участия в заключительных этапах Кубка мира в связи с ситуацией вокруг Украины. 17 марта Международный союз биатлонистов (IBU) начал процесс отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу.
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