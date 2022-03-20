Французский лыжник Адриен Бакшайдер завершил карьеру
Поделиться
Французский лыжник Адриен Бакшайдер объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 29 лет.
За время профессиональных выступлений Бакшайдер сумел завоевать бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Адриен вместе с Жаном-Марком Гайяром, Морисом Манифика и Клеманом Париссом был третьим в мужской эстафете (+36,9 секунды от лидера). Они уступили лишь норвежцам и россиянам. Бакшайдер в той гонке стартовал на заключительном, четвёртом этапе.
Помимо этого, француз — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете и чемпион мира среди молодёжи (скиатлон).
В рамках Кубка мира Адриен дебютировал в 2013 году и за карьеру провёл 116 гонок. Его лучшие результаты — шестое и седьмое места (2020 и 2021 года).
Комментарии
- 20 марта 2022
-
11:01
-
09:58
- 19 марта 2022
-
15:08
-
14:55
-
12:53
-
12:30
-
12:16
-
10:49
-
09:59
-
02:27
-
01:21
- 18 марта 2022
-
21:29
-
16:46
-
13:43
-
13:23
-
12:41
-
12:05
-
00:35
- 17 марта 2022
-
19:39
-
18:27
-
18:08
-
15:18
-
15:13
-
14:44
-
14:34
-
14:23
-
14:18
-
13:53
-
12:14
-
11:28
-
11:17
-
10:35
-
10:22
- 16 марта 2022
-
22:15
-
20:50
Партнерский контент