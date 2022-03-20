Французский лыжник Адриен Бакшайдер завершил карьеру

Французский лыжник Адриен Бакшайдер объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 29 лет.

За время профессиональных выступлений Бакшайдер сумел завоевать бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Адриен вместе с Жаном-Марком Гайяром, Морисом Манифика и Клеманом Париссом был третьим в мужской эстафете (+36,9 секунды от лидера). Они уступили лишь норвежцам и россиянам. Бакшайдер в той гонке стартовал на заключительном, четвёртом этапе.

Помимо этого, француз — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете и чемпион мира среди молодёжи (скиатлон).

В рамках Кубка мира Адриен дебютировал в 2013 году и за карьеру провёл 116 гонок. Его лучшие результаты — шестое и седьмое места (2020 и 2021 года).