Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Французский лыжник Адриен Бакшайдер завершил карьеру

Французский лыжник Адриен Бакшайдер завершил карьеру
Комментарии

Французский лыжник Адриен Бакшайдер объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 29 лет.

За время профессиональных выступлений Бакшайдер сумел завоевать бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Адриен вместе с Жаном-Марком Гайяром, Морисом Манифика и Клеманом Париссом был третьим в мужской эстафете (+36,9 секунды от лидера). Они уступили лишь норвежцам и россиянам. Бакшайдер в той гонке стартовал на заключительном, четвёртом этапе.

Помимо этого, француз — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете и чемпион мира среди молодёжи (скиатлон).

В рамках Кубка мира Адриен дебютировал в 2013 году и за карьеру провёл 116 гонок. Его лучшие результаты — шестое и седьмое места (2020 и 2021 года).

Новость по теме
Норвежский лыжник: хочу увидеть Большунова на Кубке мире, чемпионате мира и Олимпиаде
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022