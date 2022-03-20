Наталья Непряева выиграла пасьют на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку преследования классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Второй финишировала Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.

Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Непряева в прошедшей ранее гонке была второй.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Женщины.

Гонка преследования, 10 км. Классический стиль

1. Наталья Непряева — 29.39,4

2. Мария Истомина — отставание +21,3

3. Екатерина Смирнова +25,6.

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