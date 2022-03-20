Йохауг оценила участие Большунова и других российских спортсменов в митинг-концерте

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась об участии российских спортсменов в митинг-концерте, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Очевидно, что они ведут определённую работу. Я просто хочу выразить своё сочувствие людям в связи с тем, что происходит на Украине. Тот факт, что им приходится бежать из собственной страны, ужасен», — приводит слова Йохауг VG.

На мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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