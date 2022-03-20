Норвежский лыжник резко высказался об участии российских спортсменов в митинг-концерте

Бывший норвежский лыжник Крис Андре Есперсен высказался об участии российских спортсменов в митинг-концерте, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России. Среди прочих мероприятие посетил трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов.

«То, что происходит, довольно безумно. Я был просто-напросто вне себя, увидев это. Это ведь показывает, что хорошо, что им не дали добегать сезон. Это выглядело провокационно.

Уберите их (с Кубка мира). Когда я наблюдаю такие вещи, то злюсь настолько, что трудно даже думать о том, чтобы снова их увидеть. Раз они решаются участвовать в подобных вещах, то могут просто сидеть там», — приводит слова Есперсена VG.

Также Есперсен ответил, поддерживает ли контакт с кем-то из российских лыжников.

«Нет. Я считал Черноусова (Илью) хорошим парнем, но отписался от него несколько дней назад. Это разочаровывает, очень разочаровывает», — сказал норвежец.