Олимпийская чемпионка Вероника Степанова собирается выступить в чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом заявил тренер сборной России Егор Сорин.

«Вероника Степанова планирует участвовать в чемпионате России по лыжным гонкам! В каких гонках? Выборочно. Если всё же примет участие, то будет бороться за самые высокие места», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Степанова не принимала участия в соревнованиях по лыжным гонкам после молодёжного чемпионата мира, прошедшем в норвежской Лигне. В Норвегии Степанова стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанной эстафете. В Пекине Вероника стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

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