Польский прыгун на лыжах забыл взять костюм на соревнования Кубка мира

Ещё до начала субботних соревнований Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) в сборной Польши по прыжкам на лыжах с трамплина произошла необычная ситуация.

Анджей Стенкала, добравшись до арены соревнований, понял, что не забрал свой гоночный комбинезон из отеля. Физиотерапевт команды отправился за забытым обмундированием в гостиницу, что находится в 20 км от трамплина, а 26-летний спортсмен в тестовой серии совершил прыжок в экипировке товарища по команде.

«Меня бесит эта ситуация, я поговорю об этом с Анджеем. Он забыл костюм и прыгнул в снаряжении Давида Кубацкого во время пробной попытки. Возможно, это моя ошибка, что мы приняли такое решение. Лучше бы он не прыгал в такой ситуации. Не было нужной динамики в прыжке, потому что габариты у спортсменов разные. Это его самая большая ошибка, но в какой-то степени и моя», — приводит слова тренера сборной Польши Михала Долежала Skijumping.pl.

Примечательно, что Стенкала занял 26-е место по итогам этапа Кубка мира, в третий раз за сезон набрав зачётные баллы.