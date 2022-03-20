Словенец Тими Зайц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Словенский спортсмен Тими Зайц выиграл соревнования по прыжкам с трамплина на завершившемся в Оберстдорфе (Германия) этапе Кубка мира.

Зайц набрал в сумме 407,9 балла, опередив ставшего вторым поляка Петра Зилу на 6,8 очка. Третье место на пьедестале занял представитель Австрии Штефан Крафт с результатом 399,8 балла. Олимпийский чемпион Пекина-2022 Рёю Кобаяси занял шестое место с результатом 384,2 балла.

Российские спортсмены участия в соревнованиях не принимали.

20 марта 2022 года

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

Оберстдорф. Германия

1. Тими Зайц (Словения) – 407,9

2. Петр Зила (Польша) – 401,2

3. Штефан Крафт (Австрия) – 399,8.

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