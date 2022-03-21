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«Как вам фото?» Александр Большунов показал яркий снимок с лыжни

«Как вам фото?» Александр Большунов показал яркий снимок с лыжни
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен выложил яркий снимок, сделанный на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

«Как вам фото?» — подписал он фотографию.

Фото: «инстаграм» александра большунова

На соревнованиях в Кирово-Чепецке Большунов стал третьим в спринте, пропустил гонку с раздельным стартом и занял шестое место в гонке преследования, показав лучший ход в ней.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

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