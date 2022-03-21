Вероника Степанова — о России и США в космосе: никто никого не отстранял и не исключал?

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова высказалась на тему сотрудничества России и США в рамках программ по освоению космоса. Напомним, в последнее время международные спортивные федерации стали массово отстранять россиян, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине.
«В космосе, похоже, никто никого не отстранял и не исключал? Это российские космонавты, что прибыли только что на МКС в компании американских и немецких астронавтов.
Неужели нужно выйти на орбиту, чтобы продолжать работать вместе?» — написала Степанова в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Вероники Степановой.
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