Вяльбе рассказала, когда Сорина, которая перенесла операцию, сможет возобновить тренировки

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказал о восстановлении российской лыжницы Татьяны Сориной. Ранее олимпийская чемпионка перенесла операцию на плече. Из-за неё она пропустит чемпионат России в Сыктывкаре. По словам Вяльбе, возобновить тренировки Сорина сможет не раньше июня.



«Татьяна сделала операцию. Сейчас у неё очень жесткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель. Если говорить о её возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдёт не раньше, чем в июне. Когда делают операцию на плече, там все серьёзно. Если не выдержать время, может получиться, что не было смысла делать эту операцию», — цитирует Елену Вяльбе РИА «Новости».

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