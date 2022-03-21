Ступак не придётся делать операцию, но она пропустит чемпионат России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья российской лыжницы Юлии Ступак. Спортсменке не придётся делать операцию, но ближайшие старты она всё равно пропустит.
«Слава богу, Юлия Ступак избежала необходимости в операции, при этом она всё равно не сможет выступить на чемпионате России. У неё воспаление есть, проблема с ногами. Она продолжит восстановление, чтобы войти в сезон свежей», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
Ранее Вяльбе сообщила, что операцию придётся перенести ещё одной российской лыжнице, Татьяне Сориной. Ей будут оперировать плечо. Из-за хирургического вмешательства спортсменка ещё не скоро сможет приступить к тренировкам. По оценкам главы ФЛГР, раньше июня тренироваться Сориной будет нельзя.
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