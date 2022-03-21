Марит Бьорген ответила на предложение стать тренером женской сборной Норвегии
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Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген ответила на предложение стать тренером женской сборной Норвегии.
«У меня дома двое маленьких детей, и я, вероятно, не подхожу для этого», — приводит слова Бьорген VG.
42-летняя Марит — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/2005, 2005/2006, 2011/2012, 2014/2015). Бьорген завершила профессиональную карьеру в 2018 году. Норвежка продолжает принимать участие в различного уровня марафонах.
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