Савелий Коростелёв: конечно, Большунов — другой мир. На этот уровень мне лезть ещё рано

Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о выступлении на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«К сожалению, не получилось с Александром Большуновым зарубиться. Бежали вместе с ним в финале, а на решающий забег я взял не те лыжи. Когда парни начали вваливать, даже ответить ничем не смог. Да и на нужных лыжах не смог бы. Ну а в классическом преследовании я его видел только на старте, а потом на финише.

С учётом того, что он не решал никаких задач в последней гонке, явно делал какую-то работу, всё равно «привёз» остальным от минуты и больше. Конечно, Большунов – другой мир, другой уровень по сравнению со всеми. На этот уровень мне лезть ещё рано. Как минимум на ближайшие годы именно Александр будет моим ориентиром», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Савелием Коростелёвым можно прочитать на «Чемпионате».