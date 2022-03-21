«Думал: «Блин, с кем я бегу?» Савелий Коростелёв — о соревнованиях «Олимпийцы России»

Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв оценил выступление на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Коростелёв занял второе место в коньковой разделке и гонке преследования.

«Я бежал в Кирово-Чепецке без каких-либо задач. Просто хотел пробежаться рядом с ребятами из основной команды. Выходил на старт каждой гонки и думал: «Блин, с кем я бегу?!»

Признаюсь, здесь мне было бежать намного проще, чем на чемпионате мира в Норвегии. Тут ведь никто от меня ничего не ждал, в том числе и я сам. Просто хотел сбегать и посмотреть на свой нынешний уровень.

Честно сказать, я сам удивился тем результатам, которые показал на этих соревнованиях. Не думал, что на такое готов», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Савелием Коростелёвым можно прочитать на «Чемпионате».