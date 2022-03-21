Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Думал: «Блин, с кем я бегу?» Савелий Коростелёв — о соревнованиях «Олимпийцы России»

«Думал: «Блин, с кем я бегу?» Савелий Коростелёв — о соревнованиях «Олимпийцы России»
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв оценил выступление на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Коростелёв занял второе место в коньковой разделке и гонке преследования.

«Я бежал в Кирово-Чепецке без каких-либо задач. Просто хотел пробежаться рядом с ребятами из основной команды. Выходил на старт каждой гонки и думал: «Блин, с кем я бегу?!»

Признаюсь, здесь мне было бежать намного проще, чем на чемпионате мира в Норвегии. Тут ведь никто от меня ничего не ждал, в том числе и я сам. Просто хотел сбегать и посмотреть на свой нынешний уровень.

Честно сказать, я сам удивился тем результатам, которые показал на этих соревнованиях. Не думал, что на такое готов», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Савелием Коростелёвым можно прочитать на «Чемпионате».

В русских лыжах — юный герой. Как 18-летний Коростелёв обыграл олимпийских чемпионов В русских лыжах — юный герой. Как 18-летний Коростелёв обыграл олимпийских чемпионов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022