Татьяну Сорину выписали из больницы
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина выписана из больницы. Об этом сообщил в соцсетях её муж и тренер национальной команды Егор Сорин.
Сорина перенесла операцию на руке. Из-за этого она досрочно завершила сезон. Лыжница не приняла участия во Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые прошли в Кирово-Чепецке, и не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Сыктывкаре.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сорина заняла 15-е место в общем зачёте. На её счету 483 очка. «Большой хрустальный глобус» завоевала другая россиянка Наталья Непряева, у неё 973 очка.
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