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Непряева: после сезона у Крамера была на грани вылета из команды. Меня подобрал Бородавко

Непряева: после сезона у Крамера была на грани вылета из команды. Меня подобрал Бородавко
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева рассказала, в какие моменты карьеры думала бросить лыжные гонки.

«Такое было не в подростковом периоде, а после сезона у Маркуса Крамера (2016/2017. – Прим. «Чемпионата»). Тогда не получалось. Я была на грани вылета из команды. Думала: «Ну, всё». Не было результата. Очень много тренируешься, но не получается. В такие моменты приходит мысль: «А зачем это всё?»

Но меня, слава богу, подобрал Юрий Викторович (Бородавко). В прямом смысле слова подобрал! Меня ведь действительно хотели убирать из команды», — приводит слова Непряевой Sport24.

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