Непряева: после сезона у Крамера была на грани вылета из команды. Меня подобрал Бородавко

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева рассказала, в какие моменты карьеры думала бросить лыжные гонки.
«Такое было не в подростковом периоде, а после сезона у Маркуса Крамера (2016/2017. – Прим. «Чемпионата»). Тогда не получалось. Я была на грани вылета из команды. Думала: «Ну, всё». Не было результата. Очень много тренируешься, но не получается. В такие моменты приходит мысль: «А зачем это всё?»
Но меня, слава богу, подобрал Юрий Викторович (Бородавко). В прямом смысле слова подобрал! Меня ведь действительно хотели убирать из команды», — приводит слова Непряевой Sport24.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 22 марта 2022
-
20:42
-
14:46
-
13:40
-
13:27
-
12:46
-
10:24
-
09:54
-
08:08
- 21 марта 2022
-
21:39
-
21:11
-
21:01
-
20:48
-
19:22
-
11:22
-
11:16
-
09:30
-
09:14
-
08:12
-
07:19
- 20 марта 2022
-
23:53
-
23:29
-
20:51
-
19:18
-
19:06
-
18:34
-
15:44
-
15:27
-
13:59
-
12:41
-
12:24
-
11:01
-
09:58
- 19 марта 2022
-
15:08
-
14:55
-
12:53