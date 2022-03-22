Горнолыжнице Линдси Вонн грозит замена коленного сустава

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012) и двукратная чемпионка мира американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла сложную операцию на колене.

«Доктор Хакетт проделал большую работу и удалил много костных наростов и рубцовой ткани. Надеюсь, теперь я смогу полностью выпрямить ногу! Это мой последний шанс перед заменой коленного сустава… Надеюсь, что это позволит мне ещё год или два воздержаться от большой операции. Такова цена, которую мы платим за то, что любим. Тем не менее оно того стоит», — рассказала Вонн в соцсетях.

Вонн — рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, рекордсменка по количеству подиумов и попаданий в топ-10, а также рекордсменка по количеству побед на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин. Линдси, которая завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года, считается сильнейшей в истории горнолыжницей в скоростных дисциплинах.