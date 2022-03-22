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Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла объявила о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла объявила о завершении карьеры
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Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Это решение далось мне нелегко, но, в конце концов, любопытство к жизни за пределами элитного спорта перевесило желание продолжать карьеру. Чего мне будет не хватать больше всего, так это ощущения того, что я в форме», — написала Калла в своих социальных сетях.

34-летняя Калла — одна из самых успешных лыжниц в истории Швеции. В её активе, помимо трёх золотых, шесть серебряных медалей с Олимпийских игр. Шарлотт — трёхкратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и чемпионата Швеции.

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