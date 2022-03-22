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Терезе Йохауг отреагировала на решение Шарлотт Каллы завершить карьеру

Терезе Йохауг отреагировала на решение Шарлотт Каллы завершить карьеру
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на новость о том, что титулованная шведская лыжница Шарлотт Калла завершила профессиональную карьеру.

Отметим, что для самой Йохауг сезон-2021/2022 также стал последним на Кубке мира.

«Спасибо тебе за восхитительное путешествие», — написала Йохауг в своих социальных сетях.

34-летняя Калла — одна из самых успешных лыжниц в истории Швеции. В её активе, помимо трёх золотых, шесть серебряных медалей с Олимпийских игр. Шарлотт — трёхкратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и чемпионата Швеции.

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