Фрида Карлссон трогательно обратилась к завершившей карьеру Шарлотт Калле

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на новость о том, что её титулованная соотечественница Шарлотт Калла приняла решение завершить профессиональную карьеру.

«Выступать в одной команде с тобой – одно из моих сбывшихся желаний. Спасибо тебе за всё, чем ты поделилась со мной», — написала Карлссон в своих социальных сетях.

34-летняя Калла — одна из самых успешных лыжниц в истории Швеции. В её активе, помимо трёх золотых, шесть серебряных медалей с Олимпийских игр. Шарлотт — трёхкратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и чемпионата Швеции.

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