Олимпийская чемпионка Вероника Степанова досрочно завершила сезон

Российская лыжница Вероника Степанова, олимпийская чемпионка зимних Игр в Пекине, приняла решение досрочно завершить сезон по медицинским показаниям.
«Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро — чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет. Любая информация о здоровье — глубоко личное, должно оставаться между врачами и мной, всегда. Отремонтирую организм и вернусь к серьезным тренировкам летом, если получится — раньше», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Напомним, что свои последние старты это сезона Степанова провела в феврале на молодёжном чемпионате мира в норвежской Люгне, где стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанной эстафете.
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