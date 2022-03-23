Хейди Венг пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам. Она получила сотрясение мозга

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг сообщила, что пропустит национальный чемпионат, который пройдёт с 26 по 30 марта в Харстаде.

«Не одно, так другое. Я умудрилась удариться головой об лёд, это привело к сотрясению мозга. Теперь мне необходимо несколько дней в спокойствии. На чемпионат Норвегии в Харстаде я, к сожалению, не доберусь», — написала Венг в своих социальных сетях.

На соревнованиях в Харстаде также не выступят Йоханнес Клебо, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар, перенёсшие ковид.

Примечательно, что Венг пропустила главный старт сезона-2021/2022 — Олимпийские игры в Пекине (Китай). Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на соревнования, на сборе команды Норвегии в Италии.