Хейди Венг пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам. Она получила сотрясение мозга

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг сообщила, что пропустит национальный чемпионат, который пройдёт с 26 по 30 марта в Харстаде.
«Не одно, так другое. Я умудрилась удариться головой об лёд, это привело к сотрясению мозга. Теперь мне необходимо несколько дней в спокойствии. На чемпионат Норвегии в Харстаде я, к сожалению, не доберусь», — написала Венг в своих социальных сетях.
На соревнованиях в Харстаде также не выступят Йоханнес Клебо, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар, перенёсшие ковид.
Примечательно, что Венг пропустила главный старт сезона-2021/2022 — Олимпийские игры в Пекине (Китай). Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на соревнования, на сборе команды Норвегии в Италии.
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