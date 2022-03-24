Немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым

Немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает VG.

У Kinetixx были соглашения с Федерацией лыжного спорта России, а также с некоторыми биатлонистами. Они были расторгнуты из-за спецоперации. То же самое относится и к партнёрству с белорусами.

Менеджер по маркетингу компании Хельмут Ханус резко отреагировал на заявления нескольких российских спортсменов. В частности, он не доволен действиями Большунова, который участвовал в праздновании годовщины присоединения Крымского полуострова. По мнению Хануса, это было безумным и глупым решением. Он заявил, что расстроен увиденным и не понимает, были ли спортсмены обмануты или вынуждены сделать это, или они не знают, что происходит на самом деле.

Ранее Большунов считался одной из главных звёзд Kinetixx. Но теперь он и другие россияне удалены из списка представителей на сайте компании. Ранее поставщик лыжной экипировки Swix приостановил сотрудничество с россиянами. Другой бренд, Rossignol, также приостановил соглашения с Большуновым и Россиянами.

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