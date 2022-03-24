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Тренер сборной России отреагировал на разрыв немецким брендом контракта с Большуновым

Тренер сборной России отреагировал на разрыв немецким брендом контракта с Большуновым
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию, в которой оказался лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Ранее немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с Большуновым. Руководству компании не понравилось, что Александр посетил митинг-концерт в «Лужниках».

«Давайте не будем нагнетать обстановку. Придёт время, и все вопросы будут решены. Это не тот случай, чтобы вынести это на всеобщее обсуждение. Есть уверенность, что с экипировкой у Саши всё будет нормально», — приводит слова Юрия Бородавко «РИА Новости Спорт».

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