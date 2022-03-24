Червоткин: Непряева такая, с характером. Попадал под горячую руку
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Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о соотечественнице Наталье Непряевой. В завершившемся сезоне она впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус», а также стала победительницей «Тур де Ски». Непряева является первой в истории России женщиной, выигравшей Кубок мира.
«Где-то поддерживаешь её, а где-то не лезешь, зная, что лучше её не трогать. Она такая, с характером! Попадал ли под горячую руку? Наверное, да. Как это выглядело? Ну, не рукой, а словом от неё попадало», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
Российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Ожидается, что теперь они выступят на чемпионате России, который стартует 26 марта в Сыктывкаре.
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