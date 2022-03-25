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Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
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26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля. Старты будут показывать Первый канал и «Матч ТВ». Ожидается, то на чемпионат России приедут ведущие лыжники за исключением тех, кто восстанавливается после травм.

Расписание трансляций:

26 марта (суббота)

Спринт, конёк, квалификация – 10:00 («Матч ТВ»)
Спринт, конёк, забеги навылет – 12:15 (Первый канал)

27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10 (Первый канал)
Скиатлон, мужчины – 12:15 (Первый канал)

29 марта (вторник)

10 км, классика, женщины – 10:45 («Матч ТВ»)
15 км, классика, мужчины – 12:10 («Матч ТВ»)

30 марта (среда)

Командный спринт, классика – 10:30 («Матч ТВ»)

1 апреля (пятница)

Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35 («Матч ТВ»)
Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10 («Матч ТВ»)

2 апреля (суббота)

Масс-старт 30 км, женщины – 10:30 («Матч ТВ»)

3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15 (Первый канал)

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