Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля. Старты будут показывать Первый канал и «Матч ТВ». Ожидается, то на чемпионат России приедут ведущие лыжники за исключением тех, кто восстанавливается после травм.

Расписание трансляций:

26 марта (суббота)



Спринт, конёк, квалификация – 10:00 («Матч ТВ»)

Спринт, конёк, забеги навылет – 12:15 (Первый канал)



27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10 (Первый канал)

Скиатлон, мужчины – 12:15 (Первый канал)



29 марта (вторник)



10 км, классика, женщины – 10:45 («Матч ТВ»)

15 км, классика, мужчины – 12:10 («Матч ТВ»)



30 марта (среда)



Командный спринт, классика – 10:30 («Матч ТВ»)



1 апреля (пятница)



Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35 («Матч ТВ»)

Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10 («Матч ТВ»)



2 апреля (суббота)



Масс-старт 30 км, женщины – 10:30 («Матч ТВ»)



3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15 (Первый канал)