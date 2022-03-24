Бородавко — о ЧР: прошу зрителей не слишком серьёзно относиться к выступлениям лыжников
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о целях его подопечных на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Цели? Выступить, как можно лучше. Надо понимать, что сейчас очень много переездов. Психологическое напряжение чуть-чуть спало, но серьёзных нагрузок уже нет.
Прошу зрителей не слишком серьёзно относиться к тем выступлениям, которые спортсмены могут показать. Они устали и пик формы уже прошёл», — сказал Бородавко на канале Ивана Докукина в TikTok.
Отметим, ранее Бородавко заявил, что Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие во всех гонках чемпионата России.
Напомним, 26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля.
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