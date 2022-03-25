Самолёт с руководством ФЛГР и журналистами был вынужден сесть в Москве сразу после взлёта

Самолёт с лыжниками, руководством Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и журналистами не смог с первой попытки отправиться из Москвы в Сыктывкар, где пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам, сообщает телеграм-канал «На лыжи».
Самолёт вылетел из «Шереметьево», но вскоре вернулся в аэропорт из-за внештатной ситуации. Причины экстренной посадки пока не сообщаются. Пострадавших в ходе инцидента нет.
Расписание чемпионата России в Сыктывкаре:
26 марта (суббота)
Спринт, конёк, квалификация — 10:00
Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15
27 марта (воскресенье)
Скиатлон, женщины – 11:10
Скиатлон, мужчины – 12:15
29 марта (вторник)
10 км, классика, женщины – 10:45
15 км, классика, мужчины – 12:10
30 марта (среда)
Командный спринт, классика – 10:30
1 апреля (пятница)
Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35
Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10
2 апреля (суббота)
Масс-старт 30 км, женщины – 10:30
3 апреля (воскресенье)
Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
11:26
-
11:06
-
10:24
-
09:00
- 24 марта 2022
-
21:54
-
19:29
-
19:13
-
17:33
-
16:52
-
16:18
-
15:01
-
11:00
-
06:14
-
01:03
-
00:59
- 23 марта 2022
-
20:55
-
12:49
-
09:58
-
09:33
- 22 марта 2022
-
22:37
-
22:30
-
21:55
-
21:30
-
21:30
-
20:42
-
14:46
-
13:40
-
13:27
-
12:46
-
10:24
-
09:54
-
08:08
- 21 марта 2022
-
21:39
-
21:11
-
21:01