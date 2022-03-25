Самолёт с руководством ФЛГР и журналистами был вынужден сесть в Москве сразу после взлёта

Самолёт с лыжниками, руководством Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и журналистами не смог с первой попытки отправиться из Москвы в Сыктывкар, где пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам, сообщает телеграм-канал «На лыжи».



Самолёт вылетел из «Шереметьево», но вскоре вернулся в аэропорт из-за внештатной ситуации. Причины экстренной посадки пока не сообщаются. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Расписание чемпионата России в Сыктывкаре:



26 марта (суббота)



Спринт, конёк, квалификация — 10:00

Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15



27 марта (воскресенье)



Скиатлон, женщины – 11:10

Скиатлон, мужчины – 12:15



29 марта (вторник)



10 км, классика, женщины – 10:45

15 км, классика, мужчины – 12:10



30 марта (среда)

Командный спринт, классика – 10:30



1 апреля (пятница)



Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35

Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10



2 апреля (суббота)



Масс-старт 30 км, женщины – 10:30



3 апреля (воскресенье)



Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15

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