Рейс-директор FIS прокомментировал участие Большунова в митинге-концерте в «Лужниках»

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере поделился мнением об участии в митинге-концерте в «Лужниках» трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, россиянина Александра Большунова.

«Считаю, следует соблюдать осторожность, чтобы не реагировать слишком поспешно. Я не знаю, был ли он там добровольно», — приводит слова Миньере Aftenposten, ссылаясь на VG.

Также он выразил надежду, что Большунов вернётся на Кубок мира в сезоне-2022/2023. Напомним, FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

«У каждого может быть своё мнение. Но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнованиях», — добавил Миньере.

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