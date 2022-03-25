Елена Вяльбе: если Россия проведёт один сезон без Кубка мира — окажемся на краю пропасти

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что думает об отстранении российских спортсменов от международных состязаний со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Могу сказать, что если мы проведём один сезон без стартов под эгидой FIS (этапы Кубка мира, чемпионаты мира), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад.

Какими бы хорошими ни были конкуренты для Александра Большунова и Натальи Непряевой внутри страны, они всё равно не такие сильные, как на мировой арене», — приводит слова Елены Вяльбе Telesport.

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