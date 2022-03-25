Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе: если Россия проведёт один сезон без Кубка мира — окажемся на краю пропасти

Елена Вяльбе: если Россия проведёт один сезон без Кубка мира — окажемся на краю пропасти
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что думает об отстранении российских спортсменов от международных состязаний со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Могу сказать, что если мы проведём один сезон без стартов под эгидой FIS (этапы Кубка мира, чемпионаты мира), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад.

Какими бы хорошими ни были конкуренты для Александра Большунова и Натальи Непряевой внутри страны, они всё равно не такие сильные, как на мировой арене», — приводит слова Елены Вяльбе Telesport.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022