Вяльбе объяснила, почему Устюгов вместо чемпионата России заявился на марафон в Мурманске

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России в Сыктывкаре, а поедет вместо этого на марафон в Мурманске. Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 3 апреля, марафон в Мурманске — 26 и 27 марта.

«Это моё решение. Сергей изначально не собирался стартовать на чемпионате России, поскольку тоже занимается здоровьем.

Он согласился поехать в Мурманск, потому что представители области очень просили его принять участие в Празднике севера. Сергей согласился, и это хорошо — пусть пробежит. Кроме того, его жена вот-вот должна родить, поэтому ему бы не хотелось уезжать далеко от дома», — цитирует Вяльбе Telesport.