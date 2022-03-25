Вяльбе объяснила, почему Устюгов вместо чемпионата России заявился на марафон в Мурманске

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России в Сыктывкаре, а поедет вместо этого на марафон в Мурманске. Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 3 апреля, марафон в Мурманске — 26 и 27 марта.
«Это моё решение. Сергей изначально не собирался стартовать на чемпионате России, поскольку тоже занимается здоровьем.
Он согласился поехать в Мурманск, потому что представители области очень просили его принять участие в Празднике севера. Сергей согласился, и это хорошо — пусть пробежит. Кроме того, его жена вот-вот должна родить, поэтому ему бы не хотелось уезжать далеко от дома», — цитирует Вяльбе Telesport.
- 25 марта 2022
-
12:01
-
11:49
-
11:26
-
11:06
-
10:24
-
09:00
- 24 марта 2022
-
21:54
-
19:29
-
19:13
-
17:33
-
16:52
-
16:18
-
15:01
-
11:00
-
06:14
-
01:03
-
00:59
- 23 марта 2022
-
20:55
-
12:49
-
09:58
-
09:33
- 22 марта 2022
-
22:37
-
22:30
-
21:55
-
21:30
-
21:30
-
20:42
-
14:46
-
13:40
-
13:27
-
12:46
-
10:24
-
09:54
-
08:08
- 21 марта 2022
-
21:39